Son Dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında...
29.04.2021 10:54
Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği sağlıklı bir dış denge ve makro finansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği sağlıklı bir dış denge ve makro finansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir." - ANKARA
Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında... - Son Dakika Ekonomi
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