Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor - Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor

05.02.2021 10:21

Son dakika! Enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor. Önceliğimiz enflasyonu kademeli indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor - Son Dakika Ekonomi


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