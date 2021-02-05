Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor

Son dakika! Enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor. Önceliğimiz enflasyonu kademeli indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak." ifadelerini kullandı.
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5.02.2021 10:35:08. #1.11#
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