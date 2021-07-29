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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor - Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor

29.07.2021 10:58
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor, System.String[]

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Kavcıoğlu umut veren sözler sarf ederek, "Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Kavcıoğlu sözlerinde umut veren bir mesaj yayımlayarak, "Yüksek frekanslı veriler büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." sözlerine yer verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN GÜNCELLEME

Merkez Bankası'ndan yapılan son değerlendiremeye göre ise 2021 yıl sonu için 12,2 olan enflasyon tahmini yüzde 14,1 olarak güncellendi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Aşılama para ve maliye desteğiyle toparlanmaya devam ediyor. Aşılanma oranlarının yüksek seyrettiği ülkelerde kaldırıldı. Sosyal kısıtlamalar aşılamalarda ilerleme kaydedenlerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyor. Öncü göstergeler hizmetler sektörünün de imalattaki toparlanmaya eşlik etmeye başladığını gösteriyor. Küresel ekonomi genele yayılan iyileşmeyi gösteriyor.

"TARIMSAL EMTİADA DÜŞÜK VE ENERJİ DIŞI EMTİA FİYATLARI FARKLILAŞTIRDI"

Emtia fiyatlarında ortalamalarda artış olsa da yakın dönemde tarımsal emtiada düşüş enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarını farklılaştırdı. Enerji fiyatları mayıstan itibaren tekrar artış kaydetti. Toparlanmada emtia fiyatlarında görülen artışlar hızla artan talebe üretimin yanıt verememesi lojistik kısıtlardan kaynaklandı. Uluslararası emtia fiyatları artışları ertelenmiş talep ve arz kısıtları gelişen gelişmiş ekonomilerde talep kaynaklı artıyor.

"KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Küresel piyasalardaki gelişmelerin gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında görüyoruz. Çin hariç ilk yarıda gelişmekte olanlardan portföy çıkışları görüldü. Ne zaman normalleşeceğine yönelik tahminler finansal piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek.

"İKİNCİ YARIDA BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Toparlanma salgından en çok etkilenen hizmetlerde daha hızlı olsa da faaliyet haziran itibariyle salgın öncesi seviyelerin hala altında. Yüksek frekanslı veriler büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. İkinci yarıda büyümeye devam edecek talepteki dengelenme cari denge istihdam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü önem arz ediyor.

"DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI AZALACAK"

Otomotivde güçlü ihracat performansı cari dengeye katkı veriyor. İthalat ikinci çeyrekte daha ılımlı seyir izledi. Fiyat hareketlerinden arındırıldığında dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılından bu yana artarak yüzde 85-90 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu gelişmenin cari açıktaki yapısal iyileşmesini finansal istikrar açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Cari dengede ikinci çeyrekte iyileşme başladı sıkı para politikası olumlu etkiliyor. İhracattaki güçlü artışın yanı sıra aşılamadaki ivme turizmle yılın geri kalanında cari işlemlerin fazla vermesini bekliyoruz. Altın ithalatının tarihsel ortalamanın altına inmesi de belirleyicilerden biri oldu. Önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkileyecek.

"KISA VADELİ BORÇ VE İSTATİSTİKLERDE REVİZYON YAPACAĞIZ"

Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız. Brüt dış borç uluslararası yatırım pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamında en önemli geliştirme vadeli ihracat alacak ve borçların firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak. Reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik değerlendirmeye katkı sağlayacak. Sonuçları 19 ağustosta kısa vadeli dış borç istatistikleriyle birlikte paylaşacağız."

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor

Enflasyon Raporu, Enflasyon, Enerji, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor - Son Dakika Ekonomi


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