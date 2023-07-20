Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı

20.07.2023 14:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ KADEMELİ OLACAK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

YORUMLAR
500

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Son Dakika! Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti
13:59 FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada
13:55 FIFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
13:37 Bu bir ilk oluyor! Mahkemeden Twitter'ın tazminat ödemesi kararı çıktı
13:32 İlk olma özelliği taşıyor! Girişimler sonuç verdi, Twitter tazminata mahkum edildi
13:35 Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna Fenerbahçe'den jet yanıt! Canlı yayın çağrısını yinelediler
13:31 Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna jet hızında cevap! Canlı yayın çağrısını yinelediler
12:58 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi kulisleri karıştırdı
12:53 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi siyaset kulislerini salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 14:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement