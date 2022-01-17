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Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var - Son Dakika

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var

17.01.2022 11:29

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı aylık bütçe gerçekleşme raporunu açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Aralık 2021'de 145,7 milyar lira açık verirken, 2021 yılındaki toplam açık 192,2 milyar liraya ulaştı.

2021 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri 135,1 milyar TL ve bütçe açığı 145,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar TL oldu.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

AÇIK 2020 ARALIK'A GÖRE BÜYÜK ORANDA ARTTI

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Aralık ayında 43 milyar 239 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Aralık ayında 145 milyar 743 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Aralık ayında 38 milyar 350 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Aralık ayında 136 milyar 783 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi
2021 yılı Aralık ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 280 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 8 milyar 960 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 271 milyar 854 milyon TL oldu.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi
Ekonomik sınıflandırma bazında bütçe gerçekleşmeleri

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Aralık ayında 280 milyar 814 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 139 milyar 750 milyon TL harcama yapıldı. Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 12,8 iken 2021 yılında yüzde 20,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,6 oranında artarak 271 milyar 854 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 14,1 iken 2021 yılında yüzde 23,3 oldu.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralık ayı itibarıyla 135 milyar 71 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 111 milyar 400 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 18 milyar 677 milyon TL oldu.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi
2021 yılı Aralık ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri

2020 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 96 milyar 511 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 40 oranında artarak 135 milyar 71 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralık ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 10,1 iken 2021 yılında yüzde 12,3 oldu. 2021 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 oranında artarak 111 milyar 400 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 10 iken 2021 yılında yüzde 12,1 oldu.

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi
2021 yılı Aralık ayı vergi gelirlerinin dağılımı

2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞI 192,2 MİLYAR TL

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.599,6 milyar TL, bütçe gelirleri 1.407,4 milyar TL ve bütçe açığı 192,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1.418,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 11,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

AÇIK 2020'YE YAKLAŞIK 17 MİLYAR LİRA GÖRE ARTTI

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 11 milyar 391 milyon TL faiz dışı açık verildi.

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Türk Lirası, Aralık, Vergi, Faiz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var - Son Dakika
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