Son dakika... MERSİN Akdeniz'de yeni yaşam alanları yükseliyor - Son Dakika

Akdeniz'de yeni yaşam alanları yükseliyor

MERSİN'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Ataş Yerleşkesi içinde başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamındaki inşaat çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, beraberinde Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri ile birlikte, Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) ait rezerv alanda başlayan inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni ve modern konutların yükseleceği inşaat sahasını gezen ve yüklenici firma yetkililerinden proje üzerinden bilgi alan Başkan Gültak, yıllardır gündeme gelen ancak bir türlü başlatılamayan kentsel dönüşüm projesini Akdeniz'de ilk kez hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Akdeniz'in 20-25 yıllık geri kalmışlığını ortadan kaldıracaklarının altını çizen Başkan Gültak; 'Çay Mahallemizde; TOKİ'nin 142 dönümlük rezerv alanında kentsel dönüşüm ve yenileme projesi başladı. Projenin ihale süreci geçen Şubat ayında tamamlanırken, yüklenici firma da inşa çalışmalarına hızla başladı. Seçildiğimiz günden itibaren söylediğimiz üzere, geçmişte ihmal edilen bu mahallelerimizi çok önemsiyoruz. Sözleşmede işin süresi 600 gün olmasına rağmen yüklenici firma projeyi 400 gün içinde bitireceğini söylüyor. Burada başlayan ilk etapta 416 daire yapılacak. İkinci etapta da toplamda 684 konutu ve ticaret merkezlerini Çay Mahallesi içinde yapmış olacağız. Bir diğer önemli konu ise, burada yükselecek olan konutlar ve dükkanlar, yıllardır burada oturan Çay Mahallesi sakinlerine verilecek. Bu nedenle bu projemize yerinde kentsel dönüşüm demek daha doğru olur. Kentsel yenileme ve dönüşüm projesinde, 13 dönümlük alanda park ve bahçeler, yeşil alanlar yer alacak. Binalar arasında kendi peyzajları yer alacak. Parklar, çocuk oyun alanları ve spor sahaları, fitness aletleri olacak. Bölgede, altyapısı eksiksiz 3 cadde ve ara sokaklar bulunacak. Binaların esintiyi alabilmesi için de güney-kuzey cepheli olacak. Ayrıca burada içinde 24 adet dükkanın yer alacağı bir ticaret merkezi de inşa edilecek. Bir camimiz, bir de 6 bloğun altında da 4'er dükkan yapılacak. Bu 20 bloğun 8'indeki daireler 2+1 oturuma sahip brüt 90 ile 105 metrekare arası olacak. Kalan 12 bloktan 6'sı da dükkan+bodrum+zemin+3 kat olacak. Geri kalan bloklar ise bodrum+zemin+5 kattan oluşacak. Bunlar da 3+1 oturuma sahip olup oturumları brüt 143 metrekare olacak. Ayrıca her bloğun kendine ait otoparkı olacak' dedi.

PROJELERİ HAZIR

Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Gültak, 'İki gün önce Ankara'daydım. TOKİ başkanımız ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptım. Yakın tarihte Barış ve Bahçe mahallelerimizde de 400 küsür konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Yakın tarihte bu 2 mahallemizde de fiili olarak çalışmalara başlayacağız. Ayrıca riskli alan ilan edilen Turgut Reis mahallemiz de Çevre Bakanlığımız tarafından kısa vadede ele alınacak. Bu mahallemizin projeleri hazır ve bakanlığımız bu mahallemizi de komple değiştirip yenileyecek. Yıllar sonra bu ana arterlerde daha yaşanılabilir, düzenli, konforlu, parkları ve oyun alanlarıyla, gencinden yaşlısına herkesin yaşayabileceği bir kent ve mahalleler oluşturacağız' şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇESİ, 29 EKİM'DE HİZMETE AÇILACAK

Son olarak Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaların seyri hakkında da bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak şunları söyledi:

'Mersin'de bir ilk daha gerçekleşiyor, 140 dönüm üzerinde yükselecek millet bahçesini inşa ediyoruz. Pandemiye rağmen, 3 etapta başlayan çalışmalar hızla sürüyor. Allah nasip ederse, 29 Ekim'de Mersin'in Millet Bahçesini hizmete açıyoruz. Sadece 2 yıl içinde, Mersin ve Akdeniz'de hiç kimsenin inanamayacağı bir değişim ve dönüşüme imza atacağız."