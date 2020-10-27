Son Dakika! Mersin Anamur'da çıkan orman yangını nedeniyle 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu kapatıldı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

50 HANE BOŞALTILDI

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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