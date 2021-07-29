Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3) - Son Dakika

ANTALYA KARA YOLU KAPANDI

Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin- Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı. Silifke ilçesinden itibaren kapanan kara yoluna alternatif olarak bilinen Aydıncık- Gülnar kara yolunda da bu bölgedeki yangınlar nedeniyle ulaşım durdu. Sahildeki kara yolunda duran araç sürücüleri de ormanlık alandan yükselen dumanları korkuyla izledi.