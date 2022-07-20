Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması

20.07.2022 15:20
Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin silahlı eyleminin, sağlık çalışanlarına yönelik olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin silahlı eyleminin, sağlık çalışanlarına yönelik olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin yakınlarının, sağlık çalışanlarına saldırı eyleminde bulunduğuna yönelik haberler yapıldığı kaydedildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, annesinin vefatından dolayı üzüntünün etkisiyle intihara kalkışmış ancak kolluk görevlilerince olaya hemen müdahale edilerek şahsın intihar girişimi engellenmiştir. Olay esnasında sağlık çalışanına yönelik saldırı eylemine ilişkin haberler gerçek dışı olup, vatandaşlardan kimse zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M.İ'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları taşkınlık çıkarmış, vefat eden kadının oğlu O.İ, olaya müdahale eden bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalışmıştı. Polis ekiplerince engellenerek elindeki silah alınan O.İ, gözaltına alınmıştı.

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Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti Son dakika haber... Hasta ölünce yakınları taşkınlık yaptı; oğlu müdahale eden polisin silahını aldı Son dakika haber... Hasta ölünce yakınları taşkınlık yaptı; oğlu müdahale eden polisin silahını aldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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