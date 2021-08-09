Öte yandan, balık ölümleriyle ilgili Bozyazı Kaymakamlığınca da inceleme başlatıldığı bildirildi.

Örneklerde yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisinde mevsimsel değişikliklere göre yağmur sularıyla oluşan derenin debisinin düşmesiyle su yüzeyinde ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Mersin 'in Bozyazı ilçesinde, bir derede balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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