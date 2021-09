"Vahap Amca'yla Tatlı Günler"in Yeni Lezzeti: Kokulu Çörek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlatılan "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" projesiyle Büyükşehir ekipleri şimdiye kadar on binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Kentin dezavantajlı ve kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara ilk olarak dondurma, ardından mamul ve limonata dağıtımı yapan ekipler, yeni bir lezzeti daha çocuklarla buluşturdu. Büyükşehir ekipleri, haftanın her günü, günlük ortalama 500 adet Tarsus'un meşhur kokulu çöreğini dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaştırıyor.

Vahap Amcalarından çocuklara yöresel lezzet

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında dondurma, mamul ve limonatanın ardından projenin üçüncü ayağını oluşturan kokulu çörek dağıtımına başlandı. Tarsus'un yöresel yiyeceklerinden olan ve içinde 20 çeşit baharatın yer aldığı kokulu çörek, hem lezzetiyle hem de faydalı içeriğiyle beğeni topluyor. Günlük olarak hazırlanan çörekler tek tek paketlenerek "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" yazılı araçlara yerleştiriliyor. Kentin dezavantajlı mahallelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtılan çöreklerle çocukların bir kez daha yüzü gülüyor.

"Projelerimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek için artarak devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, kokulu çöreğin içinde çok çeşitli ve faydalı baharatların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vahap Amca'yla Tatlı Günler projesine ilk önce dondurma dağıtımıyla başladık. Daha sonra mamul ve limonata ikinci ayağını oluşturdu projemizin. Şimdi de projemizin üçüncü aşaması olarak kokulu çörek dağıtımına başlayacağız. Kokulu çöreğimiz Tarsus'a özgü bir çörek olup 20 çeşit faydalı baharattan oluşan, içerisinde zencefil, zerdeçal gibi faydalı baharatlar bulunan besleyici bir gıda maddesidir. Bunları başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere tüm çocuklarımızla buluşturmaya çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sosyal projelere önem veriyoruz ve bu projelerimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek için artarak devam edecektir. "

" Zeytinyağı, süt, mayadan oluşan bir çörek türü"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Pasta Şefi olarak görev yapan Canan Barışoğlu, kokulu çöreğin Tarsus'a özgü bir yiyecek olduğunu, lezzetli olduğu kadar faydalı da olduğunu ifade ederek, "Tarsus kokulu çöreğimiz mayalı bir hamurdur. Zeytinyağı, süt, mayadan oluşan bir çörek türüdür. İçinde özellikle işmum baharatı kullanıyoruz. İşmum baharatı zencefil, zerdeçal, mahlep, tarçın, rezene gibi çocuklara faydalı olan baharatların karışımıdır. Yaklaşık yarım saat mayalandırdıktan sonra hazırlayıp fırına atıyoruz" dedi

Yayın Tarihi: 1. 9. 2021 09: 06: 37