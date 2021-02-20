MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak, görme, işitme ve fiziksel olarak özel gereksinime ihtiyaç duyan personelin acil durumlarda tahliyesi ve korunması için 'yardımcı refakatçi' personel görevlendirmesi yaptı. Bu çerçevede düzenlenen eğitime, görevlendirilen 270 personel katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, acil durumlar için oluşturduğu 'yardımcı refakatçi' uygulaması ile bir ilke daha imza attı. 'Yardımcı refakatçi' uygulaması ile özel gereksinimli bireylerin deprem, yangın, sel ve patlama gibi acil durumlarda güvenli bir şekilde tahliyesi ve korunması sağlanacak. Uygulama kapsamında 270 personel görevlendirildi.

Görevlendirilen personel uygulama konusunda eğitim aldı

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programında 'yardımcı refakatçi' uygulaması ve detayları anlatıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı Levent Muştu ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Levent Derya tarafından konuyla ilgili bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi, bu uygulaması ile özel gereksinimli bireylerin acil durumlarda zarar görmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Özel gereksinimli bireylerin acil durumlarda tahliyeleri ve tehlikelerden korunmasını sağlayacak refakatçi personel, görevlerinin detayları konusunda bilgilendirildi. - MERSİN