Son dakika: Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili davada karar - Son Dakika
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Son dakika: Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili davada karar

11.03.2022 18:07
Son dakika: Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili davada karar

Son dakika haberleri: Mersin'de, 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, baba, 2 ağabey ve 2 amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, baba, 2 ağabey ve 2 amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken İrem B'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklar baba Kasım B. (49), ağabeyler Mehmet Ali B. (21), Vedat B. (23) ile amcalar Mehmet Veyis B. (34) ve İbrahim B. (44), anne Saadet B. (55) ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan diğer amca Mehmet B. (54) ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, mahkeme savcısının bir önceki celsede yaptığı esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.

Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık Mehmet Ali B, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Kız kardeşimi öldürmedim. Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Adalete, mahkemeye güveniyorum. Kız kardeşimin ölümüyle, yapmadığım bir şeyle suçlanıyorum, kabul etmiyorum." dedi.

Baba Kasım B. ise haksız suçlama nedeniyle ailelerinin mağdur olduğunu savunarak, "Töre saikiyle bir cinayet işlendiği iddia ediliyor. Böyle bir şey olsa Şanlıurfa'da kimsenin görmeyeceği yerde olurdu. Neden kameraların olduğu Mersin'in Pozcu semtinde yapalım? Töre için Mersin'e gelmişsek neden merkezi bir yer seçelim? Acımızı bize yaşatmadılar." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi ve beraatlarını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, ağabey Mehmet Ali B'yi, kardeşe, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişiye karşı "töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan baba Kasım B'yi, alt soya, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişinin ölümünü "töre saikiyle azmettirme" suçundan, ağabey Vedat B. ile amcalar Mehmet Veyis B. ve İbrahim B'yi de "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, anne Saadet B. ile amca Mehmet B'nin beraatına karar verdi.

Heyet, sanıkların cezasında takdiri indirim maddesi de uygulamadı.

Olay

Yenişehir ilçesinde, 7 Kasım 2019'da evinde silahla intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine, olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri belirlenen ve 5 Haziran 2020'de yakalanan maktulün 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği ise kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada, İrem B'nin amcası tutuklu Mehmet B. tahliye edilmişti.

Yargılama aşamasında mahkeme başkanı, bebeğin babasının kim olduğuna ilişkin Trabzon Adli Tıp Kurumundan istenen DNA testi sonucuna göre, erkek sanıklardan herhangi birinin bebeğin babası olabileceği yönündeki iddiaların ortadan kalktığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüyle ilgili davada karar - Son Dakika


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