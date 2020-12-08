İki gün önce bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi bulundu - Son Dakika

Evde bulunan ve Ateş'in birlikte yaşadığı iddia edilen İ.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, evde yaptıkları incelemelerde 38 yaşındaki Tüba Ateş'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde gelen ekipler, kokunun sitenin bir blokunun 2. katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39788 Sokak Kübra Sitesi'ndeki bir evde kötü koku geldiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Mersin 'de, 38 yaşındaki Tüba Ateş'in birlikte yaşadığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

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