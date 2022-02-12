Üye Girişi
Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

12.02.2022 18:50

Son dakika haber... MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada eylem hazırlığında olduğu saptanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada eylem hazırlığında olduğu saptanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile YPG/PYD terör örgütlerine yönelik uzun bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 Şubat terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde olan ve örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 470 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 18:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement