Son dakika... Mersin'de 57'si kuru sıkı, 92 silah ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 57'si kuru sıkı, 28'i uzun namlulu olmak üzere 92 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus ilçesinde, silah ticareti suçu işledikleri, aracılık ettikleri ve bu suçu işleyen şahıslardan silah temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca, 56 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 342 adet tabanca mermisi, 80 av tüfeği fişeği, 65 şarjör, 13 boş kovan, 3 adet silah üst kapak sürgüsü, 1 adet ayarlı silah gezi ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüphelinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN