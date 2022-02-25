Son dakika... Mersin'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
TAG Otoyolu, Tarsus Yenice bölgesinde, H.Ö. idaresindeki 72 ABA 221 plakalı akaryakıt dolu tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Seyir halindeyken dumanları fark eden H.Ö, tankeri güvenlik şeridinde durdurdu.
H.Ö'nün ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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