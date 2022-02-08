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Son dakika! Mersin'de bir terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Son dakika! Mersin'de bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

08.02.2022 10:16
Son dakika! Mersin'de bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de polisin ikna çalışmaları sonucu 1992 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan O.D., teslim oldu.

Mersin'de polisin ikna çalışmaları sonucu 1992 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan O.D., teslim oldu. Teslim olduğu için mutlu olduğunu söyleyen O.D., "Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne 1992 yılında katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan O.D., ikna edilerek teslim oldu.

"Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz"

O.D. İl Emniyet Müdürlüğünde kardeşiyle buluşarak, hasret giderdi. Örgütün kendisine verdiği ideolojik propagandaya kanarak dağa gittiğini söyleyen O.D., "Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Kaç sefer teslim olmaya niyetim olsa da oradaki örgüt mensupları, 'sakın gitmeyin. Türkiye Cumhuriyeti sizi yakalar, işkence yapar, cezaevine koyar' diyordu. Ancak ben bunlara inanmadım. Mersin Emniyetindeki personelin çabalarıyla, onların verdiği güvenle buraya geldim. Söyledikleri o bütün işkence olayları yaşanmadı. Hatta ailesel bir yaklaşım sergilediler. Bundan dolayı çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum. Oradaki mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Benim yaşadığım mutluluğu onlarda yaşarlar" diye konuştu. - MERSİN

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Türkiye Cumhuriyeti, Mersin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mersin'de bir terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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