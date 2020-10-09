Son dakika... Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su tankıyla yangına müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından, yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
- Kaynak: AA
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