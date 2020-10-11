Son dakika! Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektarlık alan zarar gördü.

Kayacı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 50 itfaiye personeli, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti. Bölgedeki yangının söndürülmesi için çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.