Son dakika... Mersin'de çocuklar okul bahçesinde kurulan seyyar havuzlarda yüzme öğreniyor - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, yüzme bilmeyen çocuklar için okul bahçelerine portatif havuzlar koyarak eğitim vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip tatilin tadını çıkarıyor.

"Akdeniz'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın" çağrısıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda aile başvuru yaparak çocuklarının kaydını yaptırdı.

İlk etapta, Zeki Sabah ile Suphi Öner İlkokulu'nun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Başkanı Mustafa Gültak, havuza ve denize gitme şansı bulamayan çocuklar için havuz keyfini mahallelere taşıdıklarını belirtti.

İlçede yaşayan dezavantajlı durumdaki vatandaşlar için sosyal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Gültak, "Anne-Kız Projesi" kapsamında 50 anne ile kızlarını da Silifke'ye ücretsiz yaz kampına uğurladıklarını bildirdi.

Sosyal projelere devam edeceklerini aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Kurslara katılan çocuklarımız, hem yüzme öğrensinler hem de eğlensinler diye bu yaz da yüzme havuzlarını okul bahçelerimize kurduk. Çocuklarımız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı bir şekilde, yüzme eğitmenleri ve cankurtaranların da görevlendirildiği havuzlarımızda hem yüzmeyi öğrenecek hem de gönüllerince eğlenecekler. Akdeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımız yararına, sosyal içerikli projelerimizin devamı gelecek."