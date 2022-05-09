DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı

09.05.2022 09:25

DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara...

DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı

MERSİN - Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin içerisinde örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu, eylem için kentte geldikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahıslardan 2'sinin örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bombacı kadınlar olduğu, eylem için kentte geldikleri ortaya çıktı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın 'Karadul' kadın canlı bombaları Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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