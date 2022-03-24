Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu

24.03.2022 07:33

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şüpheliler gözaltına alındı Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şüpheliler gözaltına alındı

MERSİN - Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupların eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslar tespit edildi. Bu sabah şafak vakti operasyon için düğmeye basan ekipler, 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyette götürülürken, adreslerde de arama yapıldı.

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu - Son Dakika


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