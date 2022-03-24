MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

24.03.2022 11:35

MERSİN'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda terör örgütü içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheli tespit edildi. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari M.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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