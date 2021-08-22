Son dakika! Mersin'de deniz kıyısında fenalaşmış halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

İçel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Mehmet Ali İçel (43) olduğu belirlenen kişiyi ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kızkalesi sahilinde bir kişinin fenalaşmış halde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Mersin 'in Erdemli ilçesi sahilinde, fenalaşmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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