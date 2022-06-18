Son Dakika | Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

18.06.2022 19:55
Son Dakika | Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile 10 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile 10 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda, dün motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden Nasibe (45) ve Yağmur Bilgeç'in cenazeleri Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından cenazeler Bolacalıkoyuncu Mezarlığı'na götürüldü.

Aynı kazada yaralanan ve baba Ali Bilgeç, oğlu Gökhan Bilgeç ve aile yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

Anne ile kızının cenazeleri kılınan namazın ardından defnedildi.

Bu arada, kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Bilgeç'in kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklet, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda K.K'nin kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada motosikletteki Nasibe ve kızı Yağmur Bilgeç hayatını kaybetmişti.

Motosikletteki ailenin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Taşucu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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