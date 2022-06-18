CHP'li Başarır'ın Dinlediği Esnaf: '30 Lira Mazotu Anlamıyorum. Sanki Bir Kabus Görüyoruz. Çocuğumun Hakkını Niye Mazota Veriyorum?'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de düğüne giderken trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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