Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısını silahla öldüren zanlı, tutuklandı.

Eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oskay'ın cenazesi, işlemlerin ardından götürüldüğü Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı B.C.U. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Genç kızın silahlı saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının sokakta önünü kestiği Oskay'a silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.