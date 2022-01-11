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Son dakika... Mersin'de eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Mersin'de eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı

11.01.2022 19:13
Son dakika... Mersin'de eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oskay'ın cenazesi, işlemlerin ardından götürüldüğü Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı B.C.U. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı

Genç kızın silahlı saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının sokakta önünü kestiği Oskay'a silahla ateş etmesi yer aldı.

Mersin Barosundan açıklama

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Mersin Adliyesindeki baro binasında bir araya gelerek kadın cinayetlerini protesto etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Arzu Günay, dün hem Raziye Oskay'ın hem de İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayan avukat Dilara Yıldız'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

"Sözün bittiği yerdeyiz." ifadesini kullanan Günay, faillere tepkilerini aktardı.

Avukat Işıl Alkan da "Kadına yönelik şiddetin engellenmesi, faillerin en yüksek cezaları alması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve kadınların tüm hukuki kazanımlarına sahip çıkılması noktasında sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan Oskay, kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Nacarlı Mahallesi, Araştırma, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mersin'de eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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