Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

01.04.2022 16:02
Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yaranbeleni Mahallesi'nde Orhan Güler'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay anında evde olmadığı öne sürülen anne, söndürme çalışması sürerken eve döndüğünde, itfaiye ekiplerine evde 3 yaşındaki çocuğu Enes Güler'in yalnız olduğu bilgisini verdi.

Bunun üzerine evde yapılan aramada Güler, dumandan etkilenmiş halde bulundu.

İlk müdahalesi olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan çocuk, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güler'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, baba Orhan ile annenin ifadelerine başvurdu.

Yaranbeleni Mahallesi Muhtarı Rüstem Koç, gazetecilere, dumanı görür görmez eve koştuklarını ancak yangın nedeniyle oluşan dumandan eve giremediklerini, çocuğu ise itfaiye ekiplerinin bulduğunu söyledi.

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Orhan Güler, İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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