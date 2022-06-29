Son Dakika | Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı

29.06.2022 10:59
Son Dakika | Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de, 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan, 'ByLock' kullanıcısı ve meslekten ihraç polis Ş.A. ile öğretmen A.A., yakalandı.

MERSİN'de, 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan, 'ByLock' kullanıcısı ve meslekten ihraç polis Ş.A. ile öğretmen A.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, 'ByLock' kullanıcıları olduğu belirlenen, meslekten ihraç polis memuru Ş.A. ve öğretmen A.A., Mezitli ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. ve A.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

ByLock, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı - Son Dakika
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