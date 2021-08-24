Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda K.Ç, N.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. ve N.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbarat üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede fuhuş operasyonu düzenledi.

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