Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

Yıldız için Mut Laal Paşa Camisi'nde cenaze tören, düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazın ardından Yıldız'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker ile diğer ilgililer katıldı.