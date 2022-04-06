Son Dakika | Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

06.04.2022 15:32
Son Dakika | Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

Yıldız için Mut Laal Paşa Camisi'nde cenaze tören, düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazın ardından Yıldız'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker ile diğer ilgililer katıldı.

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Ahmet Yıldız, Hisarcık, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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