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Son dakika: Mersin'de iki çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin dava sürdü - Son Dakika

Son dakika: Mersin'de iki çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin dava sürdü

18.01.2022 22:01
Son dakika: Mersin'de iki çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin dava sürdü

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 2 Ekim'de Seher Aslan Özkurt'un (33) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan B.Ş. ve C.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Özkurt'un yakınları ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, maktule karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işledikleri iddia edilen sanıklar hakkında ayrıca hazırlanan iddianamenin de kabul edildiğini ve dava dosyasıyla birleştirildiğini bildirdi.

Söz verilen sanıklardan B.Ş, cinsel istismara ilişkin, böyle bir olaya tanıklık etmediğini belirterek, "Cinsel saldırı olayına yardım etmedim. Böyle bir şeyi ilk kez burada öğreniyordum." dedi.

Diğer sanık C.D. ise olayın yaşandığı gün araç içerisinde oturduğunu öne sürerek, "Eve hiç çıkmadım. Böyle bir olaydan ne haberim ne de bilgim var. Olay günü Mersin'e geldiğim için pişmanım." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin ve firari sanık S.S. hakkındaki yakalama kararının sürmesini kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 10. katında yaşayan Seher Aslan Özkurt, 2 Ekim 2020'de tabancayla öldürülmüş, şüpheliler B.Ş. ve C.D. tutuklanmış, olayda silahı kullandığı iddia edilen maktulün eski dini nikahlı eşi S.S. ise kaçmıştı.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, S.S'nin eski çalışanı B.Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli C.D'nin ise otomobilde beklediği belirtilmişti.

S.S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen B.Ş'yi de eve alan S.S'nin, eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu yer almıştı.

İddianamede, S.S. ve B.Ş. hakkında "Kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, C.D. hakkında da "Kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti.

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Seher Aslan, Mahkeme, Mersin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de iki çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin dava sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mersin'de iki çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin dava sürdü - Son Dakika
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