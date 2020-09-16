Son Dakika: Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi - Son Dakika

Mersin 'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tutuklanan sanık tahliye edildi.

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı