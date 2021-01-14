Jandarmanın bulduğu yaban keçisi yavrusu doğaya salınacak - Son Dakika

Ekiplerce kurutulan ve beslenen hayvan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi Gökler Deresi kenarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.

Fenerbahçe Attila Szalai için Apollon Limassol'a 1.5 milyon euro ödeyecek

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