Kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tandır evlerinde çalışan kadınlar, yöresel tatları buluşturdukları ekmekleri satarak gelir elde ediyor.

Mezitli Belediyesince tahsis edilen tandır evlerinde sabah saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, tandır ekmeğinin yanı sıra sac ekmeği, sıkma, börek, kahke ve çörek yapıyor.

Gün boyu tandır ateşinin başında çalışan kadınların yaptığı ürünler, ilçedeki satış noktalarında vatandaşlara sunuluyor.

Tandır evinde çalışan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Elif Demircan, AA muhabirine tandır ekmeği yapmayı mesai arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

Elinin hamur işlerine yatkın olduğunu ve bunu kazanca dönüştürmeyi hedeflediğini aktaran Demircan, "Tandır değil de sıkma, börek ve yufka çıkaracak bir yerim olsun istiyordum. Ama maalesef imkanlarım el vermediği için dükkan açamıyordum. Burası bana bir fırsat oldu. Kadınlara böyle bir imkan verildiği için çok minnettarım." diye konuştu.