Son dakika: Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler, kahvehanedeki 9 kişiye Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 28 bin 350 lira ceza kesti. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hisarcık, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza - Son Dakika

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