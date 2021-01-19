Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
19.01.2021 19:09
Son dakika: Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Pozantı- Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi. Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
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