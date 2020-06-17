Son dakika... Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

Mersin'de, bir kadının arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde ablası D.K. (27) ile yürüyen D.Ç. (26), pantolonunun arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan F.Y'yi fark etti.

Cep telefonunu aldığı genç kadının ablasını darbederek kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.



İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Y'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 6 olaydan suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.