Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, banklar, ATM'ler, üst geçitler, asansörler, otobüs durakları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte etti.
Akdeniz ilçesinde de ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemi yapıldı, işletmeler ilaçlandı.
Zabıta ekiplerince semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor - Son Dakika