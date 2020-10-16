Son dakika: Mersin'de köylüler ruhsatlı tüfekleriyle orman nöbetinde - Son Dakika

Son dakika: Mersin'de köylüler ruhsatlı tüfekleriyle orman nöbetinde

16.10.2020 10:38
Son dakika: Mersin'de köylüler ruhsatlı tüfekleriyle orman nöbetinde, System.String[]

Son dakika habere göre HATAY'da terör örgütlerince çıkarıldığı öne sürülen orman yangını nedeniyle Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde aynı tedirginliği yaşayan köylüler, olası kundaklama girişimlerine karşı ormanları korumak için tüfekle nöbet tutmaya başladı.

HATAY'da terör örgütlerince çıkarıldığı öne sürülen orman yangını nedeniyle Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde aynı tedirginliği yaşayan köylüler, olası kundaklama girişimlerine karşı ormanları korumak için tüfekle nöbet tutmaya başladı.

Çamlıyayla ilçesi Giden Mahallesi Muhtarı Gökhan Şenol öncülüğünde mahallenin hudutları içinde yer alan fıstık çamı ve katran ağaçlarından oluşan yaklaşık 10 bin dönümlük orman, köylüler tarafından nöbetleşerek korunuyor. Son günlerde sabotaj ihtimalleri ile yanan binlerce hektar ormana üzülen Mersinli köylüler, ormanlarını korumak için ruhsatlı tüfekleri ile nöbet tutuyor.'ORMANIMIZ OLMAZSA, HAYAT OLMAZ'Köy halkı ile birlikte nöbet tuttuklarını belirten Muhtar Şenol, "Son zamanlarda Türkiye genelinde çıkan orman yangılarının ve bu orman yangınlarının hainler tarafından yapıldığı göz önünde bulundurularak biz de köyümüz sınır ve hudutları içinde köy halkımızla beraber köyümüzün ormanlarını 10 vatandaşımızla birlikte devletimize destek çıkarak korumaya çalışıyoruz. Bizim köyde vatandaşımızın ekmeği ormanlarımızdır. Ormanımız olmazsa, hayat olmaz" dedi.'BEN ORMANLAR YÜZÜNDEN BEKAR KALDIM, ORMANA AŞIĞIM'Çocukluğundan beri orman işlerinde çalışan ve evlenmeye fırsat bulamadığını belirten 59 yaşındaki Niyazi Şenol ise, "Ben ormanlar yüzünden bekar kaldım. Ben ormanlara aşığım, ormanlarımız yanmasın ben ömür boyu bekar kalayım" diye konuştu.

Giden Mahallesi'nin orman sever halkı, üç saatlik nöbetin ardından köy konağında nöbet teslimi yaparak ormanı korumaya devam ediyor.


Kundaklama, Çamlıyayla, Mersin, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de köylüler ruhsatlı tüfekleriyle orman nöbetinde - Son Dakika

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