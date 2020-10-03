Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı

Son dakika haberleri: MERSİN'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı, System.String[]

MERSİN'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 200'ü aşkın markanın katıldığı fuarda saç bakım ürünlerinden kozmetik ürünlerine, estetik bakım ürünlerinden kuaför bakım ürünlerine kadar binlerce ürün tanıtılıyor.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük güzellik fuarı olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, bir dizi önlemle kapılarını açtı. Fuar 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 200'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın saç bakımından kozmetiğe, estetik bakımından kuaför bakımına kadar birbirinden özel ürünleri tanıtılıyor. Fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Girişlerde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.


Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı
Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı
Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı
Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı
Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı - Son Dakika

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