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Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

21.02.2022 10:13
Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 8 şüpheliye "kumar oynamak suçu"ndan 14 bin 552 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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