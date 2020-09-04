Son Dakika: Mersin'de kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde 1 şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Anamur'da Ormanlık Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda 1 şahsın evinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu belirledi. Şahsın adresinde yapılan aramada 36 gram esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. - MERSİN