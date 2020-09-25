Son dakika! Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye para cezası
Son dakika haberlerine göre Mersin'de, 22 Haziran'dan itibaren yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira ceza uygulandı.
Mersin'de, 22 Haziran'dan itibaren yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda yapılan denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 1311 kişiye 1 milyon 179 bin 900 lira ceza kesildi.
Ekipler, meskenler haricindeki alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu kapsamında da 11 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen denetimlerde, 1047 kişiye 942 bin 300 lira ceza verdi.
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