Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika