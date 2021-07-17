Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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