Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet çalındı.
Motosikletin yerinde olmadığını gören sahibi, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığını görerek polise ihbarda bulundu.
Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kayıtlarda motosikletin başını kapüşonla kapatan şüpheli tarafından çalınması yer alıyor.
Kaynak: AA
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