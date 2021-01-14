Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika

Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 motosiklet hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yapıldığı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini tespit etti.
Ekipler, şüpheliler B.E, I.E, H.E.H. ve B.E'yi operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin yaptığı motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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