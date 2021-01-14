Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika

Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

14.01.2021 10:41

Son dakika haberler... Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 motosiklet hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yapıldığı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler B.E, I.E, H.E.H. ve B.E'yi operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaptığı motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı
Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika


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