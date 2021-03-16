Mersin'de, ev eşyası taşınan bir nakliye firmasına ait kamyona düzenlenen operasyonda 69 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren takip sonucu uyuşturucu sevkiyatının, ev eşyası taşınan bir nakliye firmasına ait kamyonla gerçekleştirileceğini tespit etti.

Kente giriş yapıp Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki bir depoya yanaşan kamyondaki kolilerin indirildiği sırada baskın yapan ekipler, 31 pakette 69 kilogram esrarı, mutfak eşyalarının arasına gizlenmiş buldu.

Uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlenen F.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon polis kamerasında

Kente giriş yapan kamyonun teslimat yapacağı depoya gittiği anlar, polis kamerasına yansıdı.

Ekiplerin kolilerde arama yaptığı anların da yer aldığı görüntülerde, paketlenmiş uyuşturucuların mutfak eşyalarının arasına gizlendiği görülüyor.