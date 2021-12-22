Mersin'in Anamur ilçesinde bir yayanın hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan iki araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ermenek-Anamur kara yolu Çeltikçi Mahallesi'nde yoldan karşıya geçmek isteyen Ayhan Yılmaz, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'a yardım etmek için yaya olarak yola çıkan Naciye Abun'a ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı.

Yaralanan Abun, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada da olay yerinden kaçan sürücüleri bulmak için jandarma çalışma başlattı.